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جروس يضع برنامجًا تدريبيًّا لرباعي الزمالك - أخبار كلمتك

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جروس يضع برنامجًا تدريبيًّا لرباعي الزمالك - أخبار كلمتك

جروس يضع برنامجًا تدريبيًّا لرباعي الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:41 مساءً - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس برنامجًا خاصًّا لكل من، محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وعمر جابر وأحمد مصطفى "زيزو" خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وخاض الرباعي تدريبات خاصة بالكرة خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني للفريق كريستيان جروس، لمواجهة الاتحاد السكندري. 

موعد مباراة الزمالك والاتحاد 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.


القنوات الناقلة للمباراة 

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة. 

 

الزمالك وطلائع الجيش 

وتعادل نادي الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

 

وسجل جودين شيكا، لاعب طلائع الجيش، الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 34.

سجل محمد شحاتة لاعب الزمالك الهدف الأول والتعادل في مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 42.

ونجح حسام أشرف في تسجيل هدف التقدم للأبيض بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وعاد جودوين شيكا، لاعب طلائع الجيش، ليسجل الهدف الثاني في مرمى الزمالك في الدقيقة 55.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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