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الرياضة - 02:47 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45399 شهيدًا في غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:47 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45399 شهيدًا في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:47 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45399 شهيدًا في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة إلى 45399 شهيدًا وإصابة 107940 آخرين منذ 7 أكتوبر لعام 2023.

وأفادت الصحة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية الاحتلال ارتكبت نحو 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، مما وصل منها للمستشفيات 38 شهيدًا و137 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتابعت الصحة الفلسطينية، أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.

العدوان الإسرائيلي على غزة

يذكر أن، حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية «طوفان الأقصى» ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي منتصف تلك الأحداث نفذت هدنة بين طرفي الصراع لمدة 7 أيام تقريبًا، وتم ذلك بوساطة جهود مصرية قطرية أمريكية، وشملت هذه الهدنة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأطفال والمدنيين، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتواجدين في أيدي المقاومة والاحتلال الصهيوني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 447 ردًا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 54 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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