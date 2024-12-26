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مقتل طفلة بحدوث انفجار في منزلها - أخبار كلمتك

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مقتل طفلة بحدوث انفجار في منزلها - أخبار كلمتك

مقتل طفلة بحدوث انفجار في منزلها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:58 مساءً - كلمتك/خاص:


توفيت طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، وأصيب والدها بحروق نتيجة اندلاع حريق في منزل أحد النازحين، يُعتقد أنه ناتج عن ماس كهربائي أدى إلى انفجار أسطوانة غاز، ما أسفر عن احتراق المأوى بالكامل.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب إن الحادثة وقعت في مخيم الجفينة، وإن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المساكن المجاورة.

ودعت الوحدة الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية إلى تقديم الدعم الطارئ للأسر المتضررة، بما يشمل الإيواء العاجل والمساعدات الغذائية والرعاية الصحية والنفسية.

وأشارت إلى أن إجمالي الحرائق في مخيمات النازحين لعام 2024 بلغ حتى الآن 207 حريقًا، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 38 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.
 

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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