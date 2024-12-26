الدكتور محمد سلامة يستعرض ملامح المؤتمر العلمي الرابع لقسم القلب بـ «طب كفر الشيخ» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:57 مساءً - تنطلق غدًا الجمعة 27 ديسمبر 2024، فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لقسم القلب بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والأستاذ الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور رضا بيومي، رئيس قسم القلب ورئيس المؤتمر، وبمشاركة الأستاذ الدكتور وائل حسيب، نائب رئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور محمد سلامة، مقرر المؤتمر.

الفعاليات والمحاور الرئيسية

يُعقد المؤتمر بالتعاون مع جمعية أمراض القلب المصرية وملتقى جامعات القلب وأقسام القلب في الدلتا. يتضمن البرنامج استعراض أحدث التطورات في مجال أمراض القلب لعام 2024 من دراسات وأبحاث ومؤتمرات وقوانين طبية. تبدأ الفعاليات في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وتستمر طوال اليوم متخللة صلاة الجمعة، وتُختتم بحفل كبير احتفالًا بختام أنشطة قسم القلب في مصر لهذا العام.

أهمية المؤتمر ودوره السنوي

صرّح الدكتور محمد سلامة، مقرر المؤتمر، أن اختيار قسم القلب بجامعة كفر الشيخ لعقد هذا اللقاء سنويًا في الجمعة الأخيرة من ديسمبر يعكس الجو الأسري المميز والعلاقات الوطيدة التي تجمع القسم مع مختلف أقسام القلب في الجامعات والمستشفيات المصرية. كما أشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات بين أطباء القلب من مختلف التخصصات والمؤسسات.

ورش العمل والجديد في القسم

يُقام على هامش المؤتمر ورشتا عمل متخصصتان:

1. ورشة عمل عن كهربائية القلب: تُلقي الضوء على التقنيات الحديثة لعلاج اضطرابات كهرباء القلب، بما في ذلك تركيب الصمامات.

2. ورشة عمل عن القسطرة التداخلية: تُركز على أحدث التقنيات في القسطرة وعلاج الشرايين التاجية.

هذا وقد أعلن القسم عن تدشين أول جهاز من نوعه لكهربائية القلب في مصر، والذي يبدأ العمل به مع بداية العام الجديد، بالإضافة إلى توريد وحدتي قسطرة جديدتين لمستشفى الطوارئ الجديدة، ما يعزز من إمكانيات القسم ليصبح أحد أكثر الأقسام تطورًا على مستوى الجمهورية.

اليوم الثاني والثالث من المؤتمر

في اليوم الثاني، تُعقد ورش العمل المتخصصة، بينما يشهد اليوم الثالث انعقاد المؤتمر السنوي لختام الأنشطة العلمية لكليات الطب، تحت رعاية محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة. يتضمن هذا اليوم استعراض إنجازات الأقسام والكليات في التعليم الطبي المستمر والجودة، وعرض خطط كلية الطب الحالية والمستقبلية، تمهيدًا لافتتاح المدينة الطبية الجديدة بجامعة كفر الشيخ.

إنجازات قسم القلب بجامعة كفر الشيخ

يُعتبر قسم القلب بالجامعة من الأقسام الرائدة، حيث يضطلع بمسؤولية تدريب أطباء القلب في مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ. كما فتح القسم أبوابه منذ العام الماضي للدراسات العليا، مما أتاح لأطباء من مختلف المحافظات التسجيل للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه والدبلوم.

التكامل بين التعليم الطبي والبحث العلمي

يمثل المؤتمر فرصة مميزة لربط التعليم الطبي المستمر بالبحث العلمي، حيث تُقدم محاضرات تجمع بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة، تُبرز التعاون بين الأقسام المختلفة. ويُعد هذا النهج خطوة رائدة نحو تعزيز التكامل بين الجانب النظري والعملي في التعليم الطبي، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع. كما يُلقي المؤتمر الضوء على أهمية البحث العلمي في تطوير الأساليب العلاجية والوقائية في أمراض القلب.

دور جامعة كفر الشيخ في دعم القطاع الطبي

تعكس استضافة كلية الطب بجامعة كفر الشيخ لهذه الفعالية الكبرى الدور الريادي للجامعة في دعم القطاع الطبي وتعزيز مكانة البحث العلمي على المستوى المحلي والدولي. ويُظهر المؤتمر التزام الجامعة بتوفير بيئة علمية وبحثية متطورة، حيث تُعد المدينة الطبية الجديدة المنتظر افتتاحها قريبًا، نموذجًا يُبرز رؤية الجامعة في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمجتمع المصري.

ويؤكد الدكتور محمد سلامة، أستاذ القلب و مقرر المؤتمر أن عام 2025 سيكون عامًا فارقًا لقسم القلب بجامعة كفر الشيخ، مع افتتاح قسم القلب الجديد بمستشفى الطوارئ وتطوير الوحدات الجديدة، مما يعزز من مكانة القسم كأحد أبرز مراكز أمراض القلب في مصر.