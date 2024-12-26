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بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

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بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:20 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه اقترح على لاعب الهوكي الكندي الشهير وين جريتسكي الترشح لمنصب رئيس وزراء كندا، قائلًا إنه سيكون "الحاكم القادم لكندا".

 

حملة رشّحوا وين جريتسكي

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد التقيت للتو بـ وين جريتسكي، المعروف بلقب 'الأسطورة' في عالم الهوكي. قلت له: 'وين، لماذا لا تترشح لرئاسة وزراء كندا، التي ستُعرف قريبًا بحاكم كندا؟ ستفوز بسهولة دون الحاجة إلى حملة انتخابية.' لكنه لم يُبدِ أي اهتمام، لكني أعتقد أن الكنديين يجب أن يطلقوا حملة 'رشّحوا وين جريتسكي'. سيكون من الممتع للغاية مشاهدة ذلك".

ضم كندا كولاية أمريكية

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن ضم كندا كولاية أمريكية رقم 51 سيُخفّض بشكل كبير التكاليف التي يتحملها الكنديون، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الحماية العسكرية.


وفي 10 ديسمبر، وصف ترامب مازحًا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه "حاكم ولاية كندا العظمى"، وسط توترات بشأن تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب بفرض رسوم جمركية على السلع القادمة من كندا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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