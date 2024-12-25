عاجل:الحوثيين يكشفون امر خطير في صنعاء - أخبار كلمتك

افادت جماعة الحوثيين عن إحباط أنشطة استخباراتية في وبحسب الحوثيين فانه سيتم نشر بيان الأجهزة الأمنية بخصوص الكشف عن تفاصيل إحباط أنشطة استخباراتية لوكالة المخابرات الأمريكيةCIA وجهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) في تمام الساعة الرابعة عصرا بحسب بيانهم
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:42 مساءً - كلمتك/خاص:
الكاتب
ياسر الجرجورة
عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.
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