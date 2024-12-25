الرياضة - 01:06 - ترامب: بمجرد تنصيبي سأسعى لعودة تطبيق عقوبة الإعدام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:06 صباحاً - أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيوجه وزارة العدل "لمتابعة ملف عقوبة الإعدام بقوة"، وذلك بعد أن خفف الرئيس جو بايدن مؤخراً أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 سجينًا فيدراليًا إلى السجن مدى الحياة.

وقال ترامب، في تصريحات له أوردتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية اليوم، "بمجرد تنصيبي، سأوجه وزارة العدل لمتابعة عقوبة الإعدام بقوة لحماية الأسر والأطفال الأمريكيين من القتلة والوحوش. وسنكون دولة القانون والنظام مرة أخرى!"، حيث ردد مرة أخرى دعواته لاستخدام عقوبة الإعدام مرة أخرى، والتي كانت جزءً من خطابه الصارم بشأن الجريمة خلال حملة 2024 الانتخابية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه بعد تخفيف بايدن لعقوبة الإعدام لمعظم السجناء الفيدراليين - والذي وصفها ترامب على موقع Truth Social بأنه "لا معنى له" - إنه "لن يكون هناك سوى ثلاثة أفراد في السجن الفيدرالي يواجهون عقوبة الإعدام عندما يتولى الرئيس المنتخب ترامب منصبه في يناير 2025".

وأوضحت الشبكة أن الحالات الثلاث المتبقية تتعلق بأفراد ارتكبوا عمليات إطلاق نار جماعي أو هجمات إرهابية، وهم روبرت باورز، الذي قتل 11 شخصاً في كنيس شجرة الحياة في بيتسبرج في عام 2018، وديلان روف، الذي قتل تسعة أشخاص في كنيسة تاريخية في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، في عام 2015، وجوهر تسارنايف، أحد الأخوين المسؤولين عن تفجير ماراثون بوسطن في عام 2013.