لمرضى الحساسية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - الطقس في مصر.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، بسبب نشاط الرياح محملة بالرمال والأتربة.

حالة الطقس في مصر

أوضحت الأرصاد حالة الطقس في مصر، لافتة إلى نشاط للرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على القطاع الغربي للبلاد وعلى بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

وتوقعت الهيئة أن تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذلك نصحت الهيئة المواطنين بالقيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة، مع السير بعيدًا عن المنازل واللوحات الاعلانية وأعمدة الإنارة، ويفضل البقاء في المنازل لمرضى لجيوب الأنفية وحساسية الصدر، يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، تغطية فتحات التكيف لمنع دخول الأتربة من خلالها،

حالة الطقس اليوم

يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط وفقا لـ طقس اليوم تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 11 العاصمة الإدارية 19 10 6 أكتوبر 19 10 بنها 20 11 دمنهور 19 09 وادي النطرون 20 10 كفر الشيخ 18 12 المنصورة 18 12 الزقازيق 20 11 شبين الكوم 20 11 طنطا 19 11 دمياط 20 13 بورسعيد 21 13 الإسماعيلية 20 10 السويس 20 11 العريش 21 08 رفح 20 08 رأس سدر 22 10 نخل 20 02 كاترين 13 01 الطور 21 11 طابا 20 06 شرم الشيخ 23 14 الإسكندرية 19 11 العلمين 18 10 مطروح 18 10 السلوم 17 11 سيوة 17 08 رأس غارب 22 13 الغردقة 26 12 سفاجا 23 12 مرسى علم 23 13 شلاتين 25 15 حلايب 23 16 أبو رماد 24 14 رأس حدربة 22 16 الفيوم 19 08 بني سويف 20 07 المنيا 21 06 أسيوط 20 05 سوهاج 21 08 قنا 22 09 الأقصر 22 08 أسوان 23 10 الوادي الجديد 21 05 أبو سمبل 24 09