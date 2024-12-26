اليوم.. الداخلية تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة كلية الشرطة لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:41 صباحاً - نتيجة كلية الشرطة لعام 2025.. تعقد وزارة الداخلية، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة كلية الشرطة لعام 2025، بعد انتهاء كافة الاختبارات المقررة والمراجعات على المتقدمين.

وكانت أكاديمية الشرطة على مدار الفترة الماضية شهدت عدة اختبارات بين عشرات الآلآف المتقدمين للالتحاق بصفوف العيون الساهرة، وانتهت الاختبارات إلى رسوب البعض وصعود آخرين بعد اجتياز الاختبارات وصولًا إلى كشف الهيئة.

وانتهت المراجعات النهائية فى اختيار أفضل العناصر فى ضوء المعايير الشرطية والاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.