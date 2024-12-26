عاجل:اسرائيل:ابلغنا هذه الدولة بالضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل:ابلغنا هذه الدولة بالضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:انباء عن سقوط قتلى بغارات صنعاء واسرائيل تكشف المواقع المستهدفة - أخبار كلمتك

عاجل:انباء عن سقوط قتلى بغارات صنعاء واسرائيل تكشف المواقع المستهدفة - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل الضربة العسكرية على صنعاء غير مسبوقة والحوثيين سيدفعون الثمن - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل الضربة العسكرية على صنعاء غير مسبوقة والحوثيين سيدفعون الثمن - أخبار كلمتك

عاجل:شاهد اول صورة للغارة التي استهدفت صنعاء قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل:شاهد اول صورة للغارة التي استهدفت صنعاء قبل قليل - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - سيارة واحدة لمدة 5 سنوات.. قرار جديد بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - سيارة واحدة لمدة 5 سنوات.. قرار جديد بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي - أخبار كلمتك

رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون مع وفد شركة هواوي الصينية - أخبار كلمتك

رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون مع وفد شركة هواوي الصينية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء - أخبار كلمتك

مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة - أخبار كلمتك

مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة - أخبار كلمتك

السيسي يتابع جهود دفع عجلة التنمية في محور قناة السويس - أخبار كلمتك

السيسي يتابع جهود دفع عجلة التنمية في محور قناة السويس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:27 - برودة شديدة.. آخر تحديث لـ حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:27 - برودة شديدة.. آخر تحديث لـ حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:27 - برودة شديدة.. آخر تحديث لـ حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وأشارت إلي وجود طقسًا متقلبًا مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة معدلات الرطوبة.

حالة الطقس اليوم

وفي هذا الصدد، تستعرض كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص حالة الطقس اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

حالة الطقس اليوم

حذرت الأرصاد الجوية من انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الأيام المقبلة لنشهد أجواء أوروبية ويسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة.

الأرصاد توضح حالة الطقس

وتوقعت الهيئة، أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا أول أيام الشتاء رسميا
حالة الطقس غدا

حالة الطقس

وأوضحت الأقمار الصناعية عن وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة، ولفتت خرائط الطقس عن سقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا في مصر
حالة الطقس

انخفاض درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية، بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز 4 درجات مئوية.

حالة الطقس

نصائح هيئة الأرصاد الجوية

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتباع الآتي: السير بعيداً عن المنازل واللوحات المعدنية وأعمدة الإنارة، و يفضل بقاء مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر في المنازل، إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، تغطية فتحات التكييف لمنع الأتربة من خلالها للمنزل، والقيادة بحذر على الطرق خاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

اقرأ أيضاً
«شديد البرودة».. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة وتوجه نصائح للمواطنين «فيديو»

تفاصيل حالة الطقس آخر 6 أيام في 2024.. نشاط الرياح وتساقط الأمطار

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

عقد ضخم لمدة 3 سنوات، مفاجأة سارة لجماهير ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق