الرياضة - 01:27 - برودة شديدة.. آخر تحديث لـ حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وأشارت إلي وجود طقسًا متقلبًا مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة معدلات الرطوبة.

حالة الطقس اليوم

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حالة الطقس اليوم

حذرت الأرصاد الجوية من انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الأيام المقبلة لنشهد أجواء أوروبية ويسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة.

وتوقعت الهيئة، أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

وأوضحت الأقمار الصناعية عن وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة، ولفتت خرائط الطقس عن سقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

انخفاض درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية، بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز 4 درجات مئوية.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتباع الآتي: السير بعيداً عن المنازل واللوحات المعدنية وأعمدة الإنارة، و يفضل بقاء مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر في المنازل، إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، تغطية فتحات التكييف لمنع الأتربة من خلالها للمنزل، والقيادة بحذر على الطرق خاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.