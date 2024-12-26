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مدبولي لرجال الأعمال: من مصلحتكم ومصلحة أولادكم البلد تبقى مستقرة ومن واجبكم تساعدونا - أخبار كلمتك

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مدبولي لرجال الأعمال: من مصلحتكم ومصلحة أولادكم البلد تبقى مستقرة ومن واجبكم تساعدونا - أخبار كلمتك

مدبولي لرجال الأعمال: من مصلحتكم ومصلحة أولادكم البلد تبقى مستقرة ومن واجبكم تساعدونا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:00 صباحاً - وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رسالة قوية للمستثمرين ورجال الأعمال، قائلًا: "كلنا متفقين الفترة المقبلة على تحسين مناخ العمل والاستثمار سواء بقرارات إدارية وحزم ومبادرات، وتغيير الانطباع الذي يقع مسؤوليته على مجتمع الأعمال لأنه مهما خرجت الحكومة وتحدثت لن يصدقها أحد لكن عندما يخرج القطاع الخاص الوطني ويتحدث بصورة إيجابية عن الدولة الناس تستمع له، ولا يوجد دولة في العالم ليس بها مشكلات".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع عدد من المستثمرين: "لما يكون كل تركيزي فقط على إظهار المشكلات والتحديات هذا يساهم في إعطاء نوع من الانطباع السلبي عن مصر، مش معناه أن نغطي على مشاكلنا احنا مش خايفين وبيذاع كل حاجة وبنطلع نتكلم، لكن الأهم يجب على القطاع الخاص كله يساعدنا في خلق الانطباع الإيجابي عن البلد".

وتابع: "أي مستثمر أجنبي عايز يدخل بلد مش بيجي يسأل الحكومة بيجي يسأل القطاع الخاص اللي زيه، وأخبار الدنيا إيه، فلو أنا قعدت أقوله الواقع إيه والمشكلات مش هيجي، وبالتالي جزء من إعادة تغيير شكل الانطباع عن مصر جهد الدولة في تحسين الاستثمار وأيضًا القطاع الخاص يساهم معانا إن فيه تغيير وتحسن بيحصل في الدولة وهدفنا في النهاية المصلحة العامة وبقاء واستقرار ونمو هذا البلد".


وواصل: "بعضكم كرجال أعمال يمثل الجيل الثاني والثالث في أسرته وهيورث أمواله وما عنده لأجيال بعديه ومن مصلحته إن البلد دي تبقى مستقرة ومتقدمة وآمنة وبالتالي يجب تصدير الانطباع الإيجابي عن مناخ الاستثمار في مصر للخارج".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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مدبولي لرجال الأعمال: من مصلحتكم ومصلحة أولادكم البلد تبقى مستقرة ومن واجبكم تساعدونا - أخبار كلمتك

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