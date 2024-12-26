عمرو الجندي: جمهور الأهلي قدم ملحمة أمام في نهائي دوري مرتبط السلة - أخبار كلمتك

عمرو الجندي: جمهور الأهلي قدم ملحمة أمام في نهائي دوري مرتبط السلة - أخبار كلمتك

بعد تهديده بالسيطرة على قناتها، ترامب يعلن اسم سفير واشنطن في بنما - أخبار كلمتك

بعد تهديده بالسيطرة على قناتها، ترامب يعلن اسم سفير واشنطن في بنما - أخبار كلمتك

مصطفى حجاج يجهز ألبومه الجديد وتامر حسين وعزيز الشافعي أبرز صناعه (صور) - أخبار كلمتك

مصطفى حجاج يجهز ألبومه الجديد وتامر حسين وعزيز الشافعي أبرز صناعه (صور) - أخبار كلمتك

لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

إيهاب أمين: حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد ودوري المرتبط بداية لموسم تاريخي - أخبار كلمتك

إيهاب أمين: حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد ودوري المرتبط بداية لموسم تاريخي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مساعد وزير الخارجية يؤكد أهمية التعاون العلمي والتقني مع رابطة العلماء المصريين في الولايات المتحدة وكندا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مساعد وزير الخارجية يؤكد أهمية التعاون العلمي والتقني مع رابطة العلماء المصريين في الولايات المتحدة وكندا - أخبار كلمتك

مساعد وزير الخارجية يؤكد أهمية التعاون العلمي والتقني مع رابطة العلماء المصريين في الولايات المتحدة وكندا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:11 صباحاً - أكد السفير الدكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين في الخارج للشئون الأمريكية، أهمية التعاون العلمي والتقني مع رابطة العلماء المصريين في الولايات المتحدة وكندا، من أجل تعظيم المردود الإيجابي لدورها في دعم الاقتصاد المصري والتنمية البشرية، من خلال دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وكل من الولايات المتحدة وكندا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مساعد وزير الخارجية مع الدكتور أيمن الباز، نائب رئيس رابطة العلماء المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والأستاذ الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية.

وتناول اللقاء أوجه تطوير العلاقات المصرية الأمريكية في مجالات البحث العلمي والتقني والطب، خاصة ما يتعلق بطب النانو والمدن الذكية.

واستعرض الدكتور أيمن الباز البرامج العلمية المتقدمة وبراءات الاختراع التي حققها وفريقه من العلماء المصريين في جامعة "لويفيل" بولاية كنتاكي الأمريكية، بالتعاون مع فريق جامعة العلمين الدولية برئاسة الأستاذ الدكتور عصام الكردي.

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية: نحتاج إلى التشاور والتنسيق مع دولة شقيقة مثل تونس

نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق