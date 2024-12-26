مساعد وزير الخارجية يؤكد أهمية التعاون العلمي والتقني مع رابطة العلماء المصريين في الولايات المتحدة وكندا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:11 صباحاً - أكد السفير الدكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين في الخارج للشئون الأمريكية، أهمية التعاون العلمي والتقني مع رابطة العلماء المصريين في الولايات المتحدة وكندا، من أجل تعظيم المردود الإيجابي لدورها في دعم الاقتصاد المصري والتنمية البشرية، من خلال دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وكل من الولايات المتحدة وكندا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مساعد وزير الخارجية مع الدكتور أيمن الباز، نائب رئيس رابطة العلماء المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والأستاذ الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية.

وتناول اللقاء أوجه تطوير العلاقات المصرية الأمريكية في مجالات البحث العلمي والتقني والطب، خاصة ما يتعلق بطب النانو والمدن الذكية.

واستعرض الدكتور أيمن الباز البرامج العلمية المتقدمة وبراءات الاختراع التي حققها وفريقه من العلماء المصريين في جامعة "لويفيل" بولاية كنتاكي الأمريكية، بالتعاون مع فريق جامعة العلمين الدولية برئاسة الأستاذ الدكتور عصام الكردي.