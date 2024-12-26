البيئة: إعداد دليل شامل حول التحول الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 06:40 صباحاً - أعلنت وزارة البيئة عن تكثيف جهودها للترويج للمشروعات البيئية وجذب الاستثمارات وذلك من خلال سلسلة من المبادرات والتعاون مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

القطاع الخاص المحلي في قلب المشهد

وأكدت الوزارة على أهمية دور القطاع الخاص المحلي في دفع عجلة الاستثمار البيئي، حيث تم التنسيق مع عدد من الشركات الرائدة مثل سوليكس، أولاد حسن علام، القناة للسكر، سيكم، ووتك للأخشاب، وإنجازات لحلول المياه والطاقة المستدامة، وعقدت الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي هذه الشركات لمناقشة المشروعات الجديدة التي تسعى إلى تنفيذها والتي تتماشى مع الأهداف البيئية للبلاد.

توسيع دائرة التعاون لتشمل القطاع الخاص الأجنبي والمؤسسات الدولية

لم تتوقف جهود الوزارة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القطاع الخاص الأجنبي، حيث تم التعاون مع شركات عالمية مثل تيترو الإيطالية المتخصصة في إنتاج الوقود البديل، وشركة تدوير أبوظبي، وشركة قمة التقنية العراقية بالتعاون مع شركة (JINTA TECH) الصينية.

كما أعلنت وزارة البيئة عن تعاون وثيق مع مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي (EBRD) وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وبالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل، تعمل الوزارة على إعداد دليل شامل حول التحول الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى توفير معلومات قيمة حول مصادر التمويل المتاحة والحوافز المتعلقة بالمشروعات الخضراء. كما تسعى الوزارة إلى تطوير آلية رقمية لتسهيل حصول الشركات على التمويل الأخضر.

وتهدف هذه الجهود إلى بناء شراكات قوية بين القطاع العام والخاص، وتسهيل حصول المستثمرين على الدعم اللازم لتنفيذ مشروعاتهم البيئية. كما تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في مجال البيئة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات المستدامة.

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