وظائف جديدة بجامعة أسيوط 2025، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 06:25 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن حاجة جامعة أسيوط لوظائف شاعرة.

الوظائف المطلوبة بجامعة أسيوط 2025

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الوظائف المطلوبة بجامعة أسيوط هي وظيفة معيد وذلك بمعهد جنوب مصر للأورام قسمي (أشعة الأورام التشخيصية – جراحة الأورام).

وأكد الجهاز أن المهارات المطلوبة تتضمن ما يلي أن يكون المتقدم مستوفيًا للشروط القانونية الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.



يشترط في جميع المتقدمين لشغل تلك الوظيفة علاوة على ما تقدم ان يكون مستوفى للشروط الواردة بالقانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن اصدار قانون الخدمة المدنية هذا ولن يلتفت الى الطلبات التى تقدم قبل أو بعد نشر الإعلان أو الطلبات التي ترد غير مستوفاة.



أن يكون حاصلًا على تقدير جيد جدًا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.



أن يكون حاصلًا علي تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها ومع ذلك إذا لم يوجد من المتقدمين للإعلان من هو حاصل علي تقدير جيد جدًا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولي فيجوز التعيين من بين الحاصلين علي جيد علي الأقل في هذا التقدير وبشرط ألا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جدًا.



أن يكون المتقدم قد أمضى فترة التدريب الإجباري (الامتياز) في إحدى المستشفيات الجامعية.



ويشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية الإكلينيكية في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين علي الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه.



أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.



أن يكون المتقدم من خريجي كلية الطب البشرى.

شروط التقديم لوظائف جامعة أسيوط 2025

ويشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية الإكلينيكية في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه وان يكون حاصل علي درجة البكالوريوس في الطب والجراحة

التقديـــــــــــــــــــر:

• أن يكون حاصلًا على تقدير جيد جدًّا علي الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولي.



• أن يكون حاصلًا علي تقدير جيد علي الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها ومع ذلك إذا لم يوجد من المتقدمين للإعلان من هو حاصل علي تقدير جيد جدًا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولي فيجوز التعيين من بين الحاصلين علي جيد علي الأقل في هذا التقدير وبشرط ألا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جدًا.

الأوراق المطلوبة لوظائف جامعة أسيوط 2025

وعن الأوراق والمستندات تتضمن شهادة المؤهل الدراسي (البكالوريوس)

شهادة تقديرات المواد خلال سنوات الدراسة (في مرحلة البكالوريوس)

شهادة بقضاء فترة الامتياز

شهادة بفترة التدريب العملي (طبيب مقيم) بالقسم المتقدم إليه بإحدى مستشفيات الأورام بالمستشفيات الجامعية في فرع تخصصه.

صحيفة حالة جنائية سارية.

عدد (4) صورة شخصية حديثة

صورة البطاقة (الرقم القومي)

شهادة الميـــــــــــلاد

الموقف من التجنيد للأطباء الذكور

نتيجة تحليل المخدرات.

موافقة جهة العمل لمن يعمل واقرار بعدم العمل لمن لا يعمل

وعلى من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة التقدم بطلب باسم الدكتور / عميد معهد جنوب مصر للأورام - جامعة أسيوط وآخر موعد للتقديم يوم 2 يناير 2025.

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