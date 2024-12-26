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تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس، الجو هيقلب فجأة بـ 3 ظواهر إحداها مباغتة - أخبار كلمتك

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تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس، الجو هيقلب فجأة بـ 3 ظواهر إحداها مباغتة - أخبار كلمتك

تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس، الجو هيقلب فجأة بـ 3 ظواهر إحداها مباغتة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 05:10 صباحاً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، مؤكدة انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء مع ظهور بعض الظواهر الجوية مثل نشاط الرياح وأمطار.

 

تحذير من هيئة الأرصاد

وقالت هيئة الأرصاد في بيان: "انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة حيث متوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز الأربع درجات مئوية ليسود بذلك طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر".
 

ونصحت الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.

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كما توقعت تكون الصقيع على المزروعات  فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية خلال الفترة المقبلة.

 

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

وعن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس خلال فترات النهار، أشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط للرياح  على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على  السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، والفرصة مهيأة غدٍ لسقوط أمطار خفيفة مساء ً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

حالة الطقس اليوم الخميس 26 -12 -2024

أما عن حالة طقس اليوم قالت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم يكون مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرود ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

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وعن حالة البحرين لفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج (1.5: 2) متر، بينما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ( 1: 1.5) متر.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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