عاجل:اسرائيل:هذا الشخص وجه بضرب صنعاء والغارات لن تكون الاخيرة - أخبار كلمتك

قال موقع واللا عن مصادر: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنوي زيادة وتيرة الهجمات على #الحوثيين و بناء بنك أهداف في #اليمن سيتحسن بدعم حلفاء إسرائيل
واضاف: الحوثيون يقاومون إسرائيل دون علاقة بمحور الشر الإيراني والهجوم الإسرائيلي على #اليمن جاء في أعقاب توصية من رئيس الأركان و هليفي أوعز بتطوير القدرة على التحذير من الصواريخ والمسيرات خشية هجوم يمني على إسرائيل
واختتم: أبرز العقبات في مهاجمة #الحوثيين تكمن في صعوبة جمع المعلومات بشأنهم
وقالت القناة 13 عن مصدر امني إسرائيلي: الهجوم في #اليمن لن يكون الأخير
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