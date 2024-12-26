عاجل:اسرائيل:هذا الشخص وجه بضرب صنعاء والغارات لن تكون الاخيرة - أخبار كلمتك

قال موقع واللا عن مصادر: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنوي زيادة وتيرة الهجمات على #الحوثيين و بناء بنك أهداف في #اليمن سيتحسن بدعم حلفاء إسرائيل

واضاف: الحوثيون يقاومون إسرائيل دون علاقة بمحور الشر الإيراني والهجوم الإسرائيلي على #اليمن جاء في أعقاب توصية من رئيس الأركان و هليفي أوعز بتطوير القدرة على التحذير من الصواريخ والمسيرات خشية هجوم يمني على إسرائيل

واختتم: أبرز العقبات في مهاجمة #الحوثيين تكمن في صعوبة جمع المعلومات بشأنهم

وقالت القناة 13 عن مصدر امني إسرائيلي: الهجوم في #اليمن لن يكون الأخير