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جوتيريش: الضربات الإسرائيلية في اليمن تثير القلق - أخبار كلمتك

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عاجل:اسرائيل:هذا الشخص وجه بضرب صنعاء والغارات لن تكون الاخيرة - أخبار كلمتك

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عاجل:اسرائيل:هذا الشخص وجه بضرب صنعاء والغارات لن تكون الاخيرة - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل:هذا الشخص وجه بضرب صنعاء والغارات لن تكون الاخيرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:52 مساءً - كلمتك/خاص:

قال موقع واللا عن مصادر: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنوي زيادة وتيرة الهجمات على #الحوثيين و بناء بنك أهداف في #اليمن سيتحسن بدعم حلفاء إسرائيل

واضاف: الحوثيون يقاومون إسرائيل دون علاقة بمحور الشر الإيراني والهجوم الإسرائيلي على #اليمن جاء في أعقاب توصية من رئيس الأركان و هليفي أوعز بتطوير القدرة على التحذير من الصواريخ والمسيرات خشية هجوم يمني على إسرائيل

واختتم: أبرز العقبات في مهاجمة #الحوثيين تكمن في صعوبة جمع المعلومات بشأنهم

وقالت القناة 13 عن مصدر امني إسرائيلي: الهجوم في #اليمن لن يكون الأخير

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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