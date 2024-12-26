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ياسين منصور يطرح رؤيته لزيادة الحصيلة الدولارية ويكشف موقفه من شراء الأجانب للعقارات - أخبار كلمتك

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ياسين منصور يطرح رؤيته لزيادة الحصيلة الدولارية ويكشف موقفه من شراء الأجانب للعقارات - أخبار كلمتك

ياسين منصور يطرح رؤيته لزيادة الحصيلة الدولارية ويكشف موقفه من شراء الأجانب للعقارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:20 صباحاً - السيولة الدولارية، قال رجل الأعمال ياسين منصور، إن تحويلات المصريين في الخارج من أكبر الروافد الدولارية لمصر ويجب تحفيزها.

 

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من المستثمرين، أن زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج من العملة الصعبة والدولار يتطلب خفض الرسوم الجمركية وطرح مبادرات تحفيزية لهم وذلك من شأنه أن يؤدي الي زيادة موارد مصر من الدولار واستقرار سعر الصرف وعدم ظهور السوق الموازي.

 

وأشار إلى أن منح الحوافز للأجانب وبالأخص الأوروبيين مقابل منح الإقامة في مصر، من شأنه زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، موضحًا أنه يمكن منح الإقامة من خلال شراء الأجانب لعقارات بقيمة دولارية معينة.

وتابع: يمكن زيادة الحصيلة الدولارية من خلال منح حوافز للمطورين العقاريين في الساحل الشمالية لسرعة تطوير مشروعاتهم في المنطقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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