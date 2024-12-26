ياسين منصور يطرح رؤيته لزيادة الحصيلة الدولارية ويكشف موقفه من شراء الأجانب للعقارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:20 صباحاً - السيولة الدولارية، قال رجل الأعمال ياسين منصور، إن تحويلات المصريين في الخارج من أكبر الروافد الدولارية لمصر ويجب تحفيزها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من المستثمرين، أن زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج من العملة الصعبة والدولار يتطلب خفض الرسوم الجمركية وطرح مبادرات تحفيزية لهم وذلك من شأنه أن يؤدي الي زيادة موارد مصر من الدولار واستقرار سعر الصرف وعدم ظهور السوق الموازي.

وأشار إلى أن منح الحوافز للأجانب وبالأخص الأوروبيين مقابل منح الإقامة في مصر، من شأنه زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، موضحًا أنه يمكن منح الإقامة من خلال شراء الأجانب لعقارات بقيمة دولارية معينة.

وتابع: يمكن زيادة الحصيلة الدولارية من خلال منح حوافز للمطورين العقاريين في الساحل الشمالية لسرعة تطوير مشروعاتهم في المنطقة.

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