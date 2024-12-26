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هشام طلعت مصطفى يكشف عن أكبر أزمة تواجه مصر ويطالب بإجراء تغيير حكومي - أخبار كلمتك

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هشام طلعت مصطفى يكشف عن أكبر أزمة تواجه مصر ويطالب بإجراء تغيير حكومي - أخبار كلمتك

هشام طلعت مصطفى يكشف عن أكبر أزمة تواجه مصر ويطالب بإجراء تغيير حكومي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:40 صباحاً - كشف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، عن أكبر أزمة تواجه مصر الفترة الحالية، مؤكدًا أن أكبر مشكلة تواجه مصر تتمثل في العجز الدولاري.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من المستثمرين: "لو تم حل مشكلة العجز الدولاري هنشوف مصر بتجري اقتصاديًّا".

وناشد هشام طلعت مصطفى، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإجراء تغيير حكومي جوهري لحل أزمة الدولار.


وأشار إلى أن أزمة نقص أو عجز الدولار لها تبعات خطيرة على التضخم، مطالبًا بضرورة خفض سعر الفائدة التي تجاوزت الـ30% وتهدد القطاع الصناعي بأكمله، معقبًا: "مش هنقدر نكمل بسعر الفائدة الحالي، ولا بد من تشكيل لجنة أو هيكل للنظر في تلك المشكلة".
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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