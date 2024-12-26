وزيرا التعليم والعمل يتابعان انتظام سير العام الدراسي بقنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:40 مساءً - قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل بجولة تفقدية في عدة مدارس بالمحافظة، وذلك استكمالًا لجولتهما بمحافظة قنا.

وقد رافقهما خلال الجولة الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وهاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

واستهل الوزيران جولتهما بمدرسة "قفط الثانوية الصناعية بنات" التابعة لإدارة قفط التعليمية، حيث تفقدا عددًا من الأقسام، من بينهم قسم (الزخرفة والإعلان)، وقسم (التريكو)، كما أجريا حوارًا أبويًا مع بعض الطالبات حول أساليب التدريب واكتساب المهارات المناسبة فى مجال التريكو، والتعرف على تفاصيل التدريب الذي يتم تلقيه داخل المدرسة.

وخلال تفقد قسم (الملابس الجاهزة)، شاهد الوزيران نماذج من مشروعات الملابس التي تنفذها الطالبات، حيث حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية التعليم على تحفيز الطالبات وتشجيعهن على مواصلة رحلتهن فى مجال التعليم الفنى، والاستفادة القصوى من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها المدرسة لصقل مهارتهن؛ لتأهيلهن لسوق العمل والمساهمة في التنمية المستدامة لهن.

وعقب ذلك، قام الوزيران بتفقد مدرسة "قفط الثانوية الصناعية بنين" التابعة لإدارة قفط التعليمية، حيث حرصا على تفقد قسم (شبكات المياه والأعمال الصحية) بالمدرسة، ووجه الوزيران بتدريب طلاب المدرسة بمركز قفط للتدريب المهنى لتعزيز مهاراتهم الفنية ومنحهم خبرات عملية تؤهلهم لدخول سوق العمل مباشرة بعد التخرج، وإعداد كوادر مهنية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وفى ختام جولتهم بالمدرسة، قام الوزيران بتفقد ملعب المدرسة، ومتابعة ما يقوم به الطلاب من أنشطة رياضية.

كما شهدت الزيارة تفقد مدرسة "البراهمة الابتدائية المشتركة" بإدارة قفط التعليمية، حيث تفقد الوزيران عددًا من فصول المدرسة، وتابعا طرق شرح المعلمين للدروس ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب، والإطلاع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية.

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