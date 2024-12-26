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مشاهير العرب - أحمد سعد يحتفل بالكريسماس: «اتبسطت جدا لما بابا نويل قالي ازيك يا فنان» | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد سعد يحتفل بالكريسماس: «اتبسطت جدا لما بابا نويل قالي ازيك يا فنان» | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد سعد يحتفل بالكريسماس: «اتبسطت جدا لما بابا نويل قالي ازيك يا فنان» | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:46 مساءً - شارك الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» المتابعين احتفاله بالكريسماس، اليوم الخميس، وذلك في أجواء عائلية.

وظهر أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» رفقة أبنائه، وعلق عليها قائلا: «اتبسطت جدا أول لما بابا نويل قالي ازيك يا فنان، قلت معقولة الأغاني بتاعتي وصلت لعالم الخيال».

أحمد سعد يحتفل بالكريسماس

آخر أعمال أحمد سعد

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد سعد، كانت أغنية «الزين»، التي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي تُعد أول تعاون بينه وبين الشاب خالد، وحققت نجاحا كبيرا.

وأغنية الزين لـ أحمد سعد والشاب خالد، من كلمات الشاعر مصطفى حدوته، وعبدو سعود، وألحان أحمد سعد، وأمير محروس.

وتتضمن كلمات أغنية الزين لـ أحمد سعد الآتي: «كانت فين العيون دي، وكان فين الجمال ده، كانت فين السهرة دي، وكان فين القمر ده، كانت فين الضحكة دي، وكان فين الدلع ده؟، أنا بحب الحاجات دي، ده أنا بموت في الكلام ده، في شوفتك هبلني الزين ياعمري عينيك شابينـ، وين اداني عشقك وين، Sa vous dire ca y est».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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