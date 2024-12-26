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ساقية الصاوي تحتفل بذكرى القاريء الشيخ مصطفى إسماعيل - أخبار كلمتك

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ساقية الصاوي تحتفل بذكرى القاريء الشيخ مصطفى إسماعيل - أخبار كلمتك

ساقية الصاوي تحتفل بذكرى القاريء الشيخ مصطفى إسماعيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - تحتفل ساقية عبد المنعم الصاوي، مساء غد الجمعة، بالذكرى السنوية لوفاة القارئ  الشيخ مصطفى إسماعيل. يأتي هذا الاحتفال المقرر انطلاقه بقاعة الكلمة في السابعة مساء، تزامنًا مع الذكرى السادسة والأربعين على رحيل القارئ الكبير.  يحضر الحفل -الذي يتضمن إذاعة باقة من أبرز تلاواته النادرة- عدد كبير من محبيه. 

مسيرة حافلة مع القرآن الكريم

كان الموت غيَّب القارئ الجليل في السادس والعشرين من ديسمبر 1987 بعد مسيرة حافلة في تلاوة القرآن الكريم.  ويعتبر الشيخ مصطفى إسماعيل واحدًا من أبرز بناة دولة التلاوة المصرية وصُناع مجدها في عصرها الذهبي.

ساقية الصاوي تحتفل بالذكرى السادسة والأربعين لوفاة القاريء الشيح مصطفى إسماعيل، كلمتك

تميَّز القارئ الراحل منذ صغره بأداء فذٍّ في تلاوة كتاب الله عز وجل، وبراعة مُنقطعة النظير في التَّنقُّل بين أنغامها وألوانها، وحسنِ تعبيرٍ عن معاني آياتها وكلماتها بصوته وأدائه، ووقفِه وابتدائه، وتمكُّنه في تجويد وقراءات القرآن الكريم. 

تراث قرآني ضخم

عاش القاريء الفذ 73 عامًا..قضى نحو 60 عامًا منها على دكة التلاوة، مُحققًا من الذيوع والشهرة والتقدير والأوسمة والنياشين محليًا وعربيًا ما لم يتوفر لمعاصريه ولاحقيه، كما قرأ القرآن الكريم بـ19 مقامًا بفروعها بصوت عذب وأداء متفرد ونَفَس طويل. زار الشيخ مصطفى إسماعيل القدس وقرأ القرآن الكريم في المسجد الأقصى مرتين، الأولى: عام 1960، والثانية: رفقة الرئيس السادات 1977. ترك مصطفى إسماعيل للمكتبة المصرية نحو 1300 تلاوة..وتسجيلًا للمُصحف المُرتل تبثه إذاعة القرآن الكريم بانتظام.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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