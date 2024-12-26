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فن العمارة وعمارة الفن، أمسية ثقافية في مركز الجزيرة للفنون - أخبار كلمتك

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فن العمارة وعمارة الفن، أمسية ثقافية في مركز الجزيرة للفنون - أخبار كلمتك

فن العمارة وعمارة الفن، أمسية ثقافية في مركز الجزيرة للفنون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - تنظم وزارة الثقافة المصرية عبر قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية ونقابة المهندسين، أمسية ثقافية بعنوان "فن العمارة.. وعمارة الفن"، وذلك ضمن فعاليات أسبوع العمارة الذي تقيمه شعبة العمارة بنقابة المهندسين، حيث تُقام الأمسية في السابعة مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

أمسية فن العمارة.. وعمارة الفن

يشارك في الأمسية المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعلاء الباشا، وكيل الاتحاد الدولي لفن الفوتوغرافيا (FIAP)، حيث يناقشون العلاقة بين العمارة والفنون وتأثيرها على الثقافة والمجتمع.

كما يقام الحفل الفني "رسالة سلام" الذي يقدمه الفنان الكبير انتصار عبد الفتاح وفرقته في الثامنة مساءً مجانا للجمهور.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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