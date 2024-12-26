ظهور نادر للفنان أحمد حاتم برفقة نجله عزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - فاجأ الفنان أحمد حاتم، جمهوره بظهوره النادر مع نجله عزيز، والذي تفاعل معه الجمهور.

ونشر أحمد حاتم، صورة برفقة نجله عبر موقع الصور الشهير “انستجرام”:"

كان آخر أعمال أحمد حاتم في السينما هو فيلم "عاشق" تدور أحداثه في إطار رومانسي، من خلال قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.

أبطال فيلم عاشق

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، كريم قاسم، محسن محيي الدين.

كما قدم أحمد حاتم مسلسل مسلسل "عمر أفندي" وهو ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقة.

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