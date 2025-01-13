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بطلة "سنووايت" تخطف الأنظار خلال العرض الخاص للفيلم بالشيخ زايد (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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بطلة "سنووايت" تخطف الأنظار خلال العرض الخاص للفيلم بالشيخ زايد (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بطلة "سنووايت" تخطف الأنظار خلال العرض الخاص للفيلم بالشيخ زايد (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:45 مساءً - احتفلت مريم شريف ومحمد جمعة وكريم فهمي  ومحمد ممدوح، أبطال فيلم سنووايت بالعرض الخاص داخل أحد المولات الكبرى بمدينة الشيخ زايد. 

وخطفت بطلة الفيلم مريم شريف الأنظار عقب وصولها إلى السجادة الحمراء، وحرص محمد جمعة علي تقبيلها ودعمها.

تفاصيل فيلم سنووايت 

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "سنووايت" الحائز على جائزة اليسر لأفضل ممثلة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن موعد عرضه في دور العرض السينمائية المصرية.

فيلم سنووايت

وحددت الشركة موعد عرض فيلم "سنووايت" في دور العرض المصرية بدءًا من يوم 15 يناير الجاري، على أن يكون العرض الخاص للفيلم يوم 13 يناير في إحدى السينمات بمدينة الشيخ زايد بحضور صناع الفيلم.

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أبطال فيلم سنووايت

فيلم "سنووايت" للمخرجة تغريد أبو الحسن لاقى استحسان الجمهور والنقاد بعد عرضه الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم يضم مجموعة من أبرز النجوم المصريين من بينهم  محمد ممدوح، وكريم فهمي، ومحمد جمعة، وخالد سرحان. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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