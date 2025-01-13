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بيتر ميمي يهدي مسلسل "مملكة التحرير" لروح المنتج الفني فتحي إسماعيل - أخبار كلمتك

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بيتر ميمي يهدي مسلسل "مملكة التحرير" لروح المنتج الفني فتحي إسماعيل - أخبار كلمتك

بيتر ميمي يهدي مسلسل "مملكة التحرير" لروح المنتج الفني فتحي إسماعيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:20 مساءً - أعلن المخرج بيتر ميمي عن إنتهاء تصوير مسلسل “ مملكة التحرير”، الذي يقوم بإنتاجه، حيث نشر صورة لفريق عمل المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها قائلا: “ اهداء الى روح اخويا وصديقي فتحي اسماعيل اللي كان متحمس جدا للمشروع ده.. ان شاءلله عمل ضخم ومختلف”.

مسلسل مملكة التحرير

المسلسل يتكون من 10 حلقات، وينتمي لنوعية الفانتازيا، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، محمود غريب، وأحمد غزي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة عبر منصة Watch it.

يذكر أن كريم محمود عبدالعزيز عرض له مؤخرا مسلسل "البيت بيتي 2"، بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سليمان عيد، صبحي خليل، عبد الرحيم حسن، وبمشاركة الممثل الكبير أحمد بدير، من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج خالد مرعي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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