موعد انطلاق فعاليات الدورة السابعة للقمة الإقليمية للصناعة الرقمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - تشهد القاهرة خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025 فعاليات الدورة السابعة للقمة الإقليمية للصناعة الرقمية FDC Summit، وتنعقد تحت شعار المنصة الإقليمية للصناعة الرقمية، حيث سيكون الافتتاح الرسمي في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية وفعاليات المعرض والمؤتمر في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

إطلاق اسم جديد للقمة

كما تشهد القمة الكشف عن إطلاق اسمها الجديد Future of Digital Countries، والكشف عن ملامح رؤيتها المستقبلية.

وأكد المهندس طارق شبكة رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات FDC Summit على أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات المتخصصة في مصر ودورها البناء في تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما ينعكس على دور تنمية وتطوير منصة إقليمية للصناعة الرقمية من خلال التكامل المطلوب مع كافة أطراف المنظومة للدفع بقاطرة التنمية للصناعة وترسيخ مكانة مصر الإقليمية على خريطة المعارض والمؤتمرات الدولية.

أوضح أن القمة تعتبر واحدة من أبرز الفعاليات التي تساهم في تصدير صورة إيجابية لجذب الاستثمارات العالمية للسوق المصري وجذب الأنظار الدولية للميزات التنافسية للخبرات البشرية والمجهودات المحلية في الثورة الرقمية.

أضاف أن فعاليات الدورة السابعة من قمة FDC Summit تشهد العديد من المشاركات الدولية وحضور العديد من قيادات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتخذي القرار والشركات والمبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال.

استعرضت الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP نتائج المشاركة في الدورة الماضية من فعاليات FDC Summit والتي تمثلت في إطلاق مشروع المعلومات المغلوطة والمضللة، حيث تم الربط بين توصيات الجلسة النقاشية رفيعة المستوى وإطلاق برنامج تدريبي للفئات المستهدفة ومنهم الشباب والإعلاميين، وتضمن البرنامج إعداد المادة التدريبية باللغتين العربية والإنجليزية، وتأهيل 25 محاضر و100 من الشباب و50 من الإعلاميين للمساهمة في تنفيذ البرنامج ونشر الوعي المطلوب، مشيره إلى أن الدورة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون في هذا الشأن وتطوير البرنامج وزيادة معدل المستفيدين.

أشار المهندس أحمد عبد اللطيف عضو المجلس الاستشاري لـFDC Summit إلى أن قمة FDC Summit ستركز خلال دورتها السابعة على استضافة نماذج الأعمال الناجحة في مختلف المجالات الرقمية الدولية، مع التركيز على الممارسات الأفضل لتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون المشتركة على الصعيد الإقليمي لتعزيز القيمة المضافة من الحدث وتعظيم دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع المجهودات الحكومية وتطلعات القطاع الخاص.

ستتضمن القمة مناقشة العديد من الموضوعات البارزة منها التحول الرقمي والبنية التحتية وصناعة مراكز البيانات والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى مستجدات صناعة الأمن السيبراني.

كما ستستضيف العديد من الفعاليات المختلفة منها FDC Roundtables المعنية ببحث متطلبات القطاعات المختلفة من منظومة التحول الرقمي، وFDC Research Forum المنتدى الأول للبحث والتطوير، بالإضافة إلى فعاليات FDC Stars والتي تتضمن تنظيم أول Investors Lounge للمستثمرين العرب والأفارقة.

إطلاق اول مؤشر للأمن السيبراني

كما تشمل القمة إطلاق أول مؤشر للأمن السيبراني في مصر وأفريقيا كما وقعت اللجنة المنظمة لفعاليات FDC Summit ويمثلها المهندس طارق شبكة اتفاقية تعاون مشتركة مع سينرجيز للدراسات الدولية والإستراتيجية ويمثلها المهندس خالد السيد، وذلك بهدف العمل على تحديد ملامح الإستراتيجية المستقبلية لتنمية وتطوير القمة خلال الدورات المقبلة، وتحديد خارطة الطريق للتوسع الإقليمي والأفريقي والعالمي.

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