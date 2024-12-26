الرياضة - 12:11 - سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - استقر سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 في جميع البنوك العاملة داخل مصر، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي مساء اليوم لتحديد سعر الفائدة.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، وصل نحو 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في هذا بنك الإسكندرية، وصل نحو 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، وصل نحو 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 50.88 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة، بلغ نحو 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.