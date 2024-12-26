الرياضة - 11:31 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر.. «بشرى سارة للمستثمرين» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:31 صباحاً - سعر الذهب الآن في مصر.. شهد سعر الذهب الآن في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 استقراراً في سوق الصاغة بـ مصر، وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 2627.68 دولار للبيع، و2627.32 دولار للشراء.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب الآن عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 نحو 4262.75 جنيه للبيع، و4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 نحو 3907.5 جنيه للبيع، و3892 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

سعر الذهب الآن عيار 21، سجل اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 نحو 3730 جنيها للبيع، و3715 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

سعر الذهب الآن عيار 18، سجل اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 نحو 3197.25 جنيه للبيع، و3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

سعر الذهب الآن عيار 14، سجل اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 نحو 2486.75 جنيه للبيع، و2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

سعر الذهب الآن عيار 12، سجل اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 نحو 2131.5 جنيه للبيع، و2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

سعر الذهب الآن عيار 9، سجل اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 نحو 1598.5 جنيه للبيع، و1592.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

سعر الجنيه الذهب الآن، سجل اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 نحو 29840 جنيها للبيع، و29720 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب الآن

سعر أونصة الذهب الآن، سجل اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 نحو 2627.68 دولار للبيع، و 2627.32 دولار للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4262 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3730 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3197 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر بقيمة 29840 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2626 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.