محمد صلاح يكتب رقما تاريخيا جديدا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

محمد صلاح يكتب رقما تاريخيا جديدا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

اليمنية تدعو الى هذا الامر عقب قصف مطار صنعاء - أخبار كلمتك

اليمنية تدعو الى هذا الامر عقب قصف مطار صنعاء - أخبار كلمتك

فتح تحقيق ضد سارة نتنياهو بتهمة عرقلة سير العدالة في إسرائيل يغضب زوجها واليمين الإسرائيلي - أخبار كلمتك

فتح تحقيق ضد سارة نتنياهو بتهمة عرقلة سير العدالة في إسرائيل يغضب زوجها واليمين الإسرائيلي - أخبار كلمتك

تربص وتعمد ومش هنسكت، بيان عاجل من المصري ضد حكام مباراة الأهلي - أخبار كلمتك

تربص وتعمد ومش هنسكت، بيان عاجل من المصري ضد حكام مباراة الأهلي - أخبار كلمتك

عاجل:تصريح غير متوقع للأمم المتحدة بشان الغارات على صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:تصريح غير متوقع للأمم المتحدة بشان الغارات على صنعاء - أخبار كلمتك

محلل إستراتيجي: ستحدث تغييرات في أمريكا والعالم بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

محلل إستراتيجي: ستحدث تغييرات في أمريكا والعالم بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

شبانة: أشكر حزب حماة الوطن.. ومصر ستظل في رباط إلى يوم الدين - أخبار كلمتك

شبانة: أشكر حزب حماة الوطن.. ومصر ستظل في رباط إلى يوم الدين - أخبار كلمتك

نقابة الأطباء: الطبيب يستحق عقوبة مدنية حال ارتكابه خطأ طبيا - أخبار كلمتك

نقابة الأطباء: الطبيب يستحق عقوبة مدنية حال ارتكابه خطأ طبيا - أخبار كلمتك

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 7، القبض على أحمد داش لسرقة أحذية محمد صلاح - أخبار كلمتك

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 7، القبض على أحمد داش لسرقة أحذية محمد صلاح - أخبار كلمتك

عاجل:هيئة الطيران في صنعاء تعلن عن احصائية مروعة لعدد الضحايا - أخبار كلمتك

عاجل:هيئة الطيران في صنعاء تعلن عن احصائية مروعة لعدد الضحايا - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 26- 12- 2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 26- 12- 2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 26- 12- 2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - استقرت أسعار الزيت، بشكل ملحوظ مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، بعد سلسلة الانخفاضات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار الزيت في الأسواق اليوم 

«كلمتك» تستعرض  سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

سعر الزيت 
سعر الزيت 

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 59 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 62 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 63 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 64 ألف جنيه.
اسعار الزيت
اسعار الزيت

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفي نفس السياق؛ «كلمتك» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس نحو 81.9 جنيه، ليتراوح من 60 إلى 103 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وسجل متوسط سعر زيت عباد الشمس سلايت نحو 86.8 جنيه، ليتراوح من 53 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 98.6 جنيه، ليتراوح من 70 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 103.7 جنيه، ليتراوح من 70 إلى 120 جنيهًا للتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق