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الرياضة - 12:11 - حج الجمعيات الأهلية 1446هـ - 2025.. قيمة الرسوم وآخر موعد للسداد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:11 - حج الجمعيات الأهلية 1446هـ - 2025.. قيمة الرسوم وآخر موعد للسداد - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - حج الجمعيات الأهلية 1446هـ - 2025.. قيمة الرسوم وآخر موعد للسداد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - حج الجمعيات الأهلية 2025.. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 1446، والمستندات المطلوبة لـ أدء فريضة الحج خلال هذا الموسم.

حج الجمعيات الأهلية 1446هـ - 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حج الجمعيات الأهلية 1446هـ - 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حج الجمعيات الأهلية 1446هـ - 2025
حج الجمعيات الأهلية 1446هـ - 2025

آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 1446

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية بالتأشيرات لموسم حج 1446هـ - 2025، فى أحد البنوك الحكومية مصر، الأهلى، القاهرة أو البريد المصرى اليوم الخميس 26 ديسمبر 2025.

حج الجمعيات الأهلية 1446هـ - 2025
حج الجمعيات الأهلية 1446هـ - 2025

رسوم حج الجمعيات الأهلية 2025

وكشفت التضامن عن رسوم حج الجمعيات الأهلية 2025 للفائزين بالتأشيرات، وهم كالآتي: المستوى الأول بـ 395 ألف جنيه شامل الوجبات، والإقامة بفنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي.

وبلغ رسوم حج الجمعيات الأهلية 2025 لـ المستوى الثاني بـ 268 ألف جنيه شامل الوجبات، بفنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي.

كما بلغ المستوى الثالث نحو 240 ألف جنيه وشامل الوجبات بفنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي، ولكن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران.

حج الجمعيات الأهلية 1446هـ - 2025
حج الجمعيات الأهلية 1446هـ - 2025

المستندات المطلوبة لحج الجمعيات الأهلية 1446هـ/2025

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446ه - ـ2025، وهم كالآتي: أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن بدء عام 19/2/2025، أصل إيصال إيداع لقيمة اشتراك رحلة الحج، عدد 2 صورة من جواز السفر أول صفحة فقط وفيش جنائي مميكن موجه للحج، عدد 8 صور خلفية بيضاء 4*6، عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي مقاس كبير 150%، تقرير طبى مميكن معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها وشهادة صحية صادرة من وزارة الصحة سارية المفعول والمدرج بها تطعيمات للحجاج الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعيACYW135 بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات، وبالنسبة للحجاج الذين يزيد أعمارهم عن 65 سنة مواليد 18/2/1960م يتم إذ لقاح الأنفلونزا الموسمية وشهادة تحصين (Qr-code) الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المحدثة لموسم 2024/2025 كذلك تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم ومن هم في سن التجنيد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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