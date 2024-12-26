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وزير التعليم: التعاون المثمر مع القوات المسلحة يسهم في إعداد جيل واعي - أخبار كلمتك

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وزير التعليم: التعاون المثمر مع القوات المسلحة يسهم في إعداد جيل واعي - أخبار كلمتك

وزير التعليم: التعاون المثمر مع القوات المسلحة يسهم في إعداد جيل واعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:26 مساءً - نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيارة إلى مدرسة الشهيد أحمد أبوبكر العسكرية التابعة لإدارة السلام التعليمية بالقاهرة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم الفني، وفى إطار تبني القوات المسلحة تطبيق التأسيس العسكري لمدارس التعليم الفني لتعزيز الانضباط وارتفاع معدلات حضور الطلاب وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وبدأت الزيارة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية في سبيل الوطن، أعقب ذلك حضور إجراءات الطابور الصباحي، وقدم الطلاب العديد من الأنشطة التدريبية والعروض الرياضية والفنية المختلفة التي أظهرت المستوى الراقي للطلاب، كما تم تكريم عدد من الطلاب المتميزين

وأشاد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة بما يسهم في إعداد أجيال من الطلبة على درجة كبيرة من الوعي والتأهيل الفني بما يمكنهم من استكمال مسيرة بناء الوطن في المستقبل.

فيما أكد الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة حرص مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقوات الدفاع الشعبي والعسكري لدعم العملية التعليمية وتعزيز قيم الانتماء للوطن بما يسهم في تكوين شخصية متكاملة للطلبة.

كما ألقى اللواء أ.ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال تطبيق منظومة التأسيس العسكري التي تسعى للارتقاء بأبنائنا الطلاب وغرس قيم الانضباط لديهم.

وفي نهاية الجولة، تم المرور على عدد من الفصول التعليمية وتفقد معرض المبتكرات والبحوث الفنية التي نفذها الطلبة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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