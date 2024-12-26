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التعليم العالي 2024.. خطوات جادة لبناء منظومة تدريب وتأهيل وربط بسوق العمل - أخبار كلمتك

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التعليم العالي 2024.. خطوات جادة لبناء منظومة تدريب وتأهيل وربط بسوق العمل - أخبار كلمتك

التعليم العالي 2024.. خطوات جادة لبناء منظومة تدريب وتأهيل وربط بسوق العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:31 صباحاً - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حصاد أداء الوزارة في العام 2024، مشيرة إلى الإنجازات التي تحققت في إطار تطوير منظومة التدريب والتأهيل وربط التعليم بسوق العمل. وفي تصريحاته، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن الوزارة تسعى لتطوير منظومة التعليم العالي بما يتماشى مع متطلبات العصر ووفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية ربط العملية التعليمية باحتياجات القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد اتخذت خطوات ملموسة في بناء منظومة تدريب وتأهيل، من بينها إنشاء 37 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني في 29 جامعة كمرحلة أولى من مشروع ربط التعليم بسوق العمل. وأوضح أن المرحلة الثانية ستشهد توسيع هذا المشروع ليشمل 46 مركزًا بحلول عام 2026، بتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما تم تشكيل مجلس تنفيذي لدعم هذه المراكز وتفعيل دورها في خدمة الطلاب.

وفي سياق متصل، أطلقت الوزارة في 2024 منصة رقمية وطنية متكاملة، إلى جانب سبع منصات جامعية لإدارة المسار المهني، لربط أسواق العمل بالمؤسسات التعليمية والمراكز المهنية. كما أعلن الوزير عن توسيع نطاق مبادرة "BeReady" لتدريب وتوظيف الطلاب والخريجين، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في مرحلتها التجريبية. أضاف أن الوزارة ستواصل تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف تدريب 2000 طالب وخريج، مع توفير فرص الحصول على وظائف رقمية.

كما أشار الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي، إلى إدراج برامج مبادرة "FutureSkills4All" التي تهدف لتدريب 2000 طالب وخريج على مهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل. من جانب آخر، أعلن عن وضع مسودة قانون لإنشاء صندوق دعم المسار المهني والتوظيف لطلاب الجامعات بهدف خلق جسر قوي بين الجامعات وسوق العمل.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تواصل جهودها لتأهيل الطلاب والخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، من خلال تحديث البرامج التعليمية وتطوير المناهج بما يتماشى مع احتياجات السوق العالمية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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