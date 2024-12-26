مركز التعليم الطبى بالأكاديمية العسكرية يحصل على شهادة الاعتماد البرامجي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 03:26 مساءً - حصل مركز التعليم الطبي والتدريب والتأهيل التابع للأكاديمية الطبية العسكرية، على شهادة الاعتماد البرامجي لبرنامج البورد كمركز تدريب طبى معتمد في مجال الطب البشرى من المجلس الصحي المصري، وذلك بعد استيفائه كافة الشروط والمحددات اللازمة للحصول على ذلك الاعتماد.

يأتي هذا في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة بمختلف المنشآت الطبية العسكرية.

وتسعى الأكاديمية الطبية العسكرية لمواكبة التطور العلمي المتلاحق في مختلف المجالات الطبية وفقاُ لأرقى معايير الجودة في التعليم الطبي، وذلك لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات والقدرات المتاحة لتقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.