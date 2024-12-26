الرياضة - 01:41 - موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين بالدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:41 صباحاً - صرف مرتبات شهر يناير 2025.. مع اقتراب بداية العام الجديد، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، في يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2024، على أن تستمر عملية صرف المرتبات لمدة 6 أيام.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا

كيفية الاستعلام عن المرتبات لشهر يناير 2025

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

اضغط على أيقونة بدء الخدمة.

اكتب البيانات الشخصية للمستعلم، وتشمل الرقم القومي للمستعلم والاسم الأول.

اضغط على كلمة أنا لست روبوت.

اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

تظهر بيانات الرقم التأميني.

جدول صرف مرتبات شهر يناير 2025

الأربعاء 22 يناير 2025:صرف المرتبات للعاملين في الوزارات التالية

مجلس النواب

مجلس الأمن القومي

الجهاز المركزي للمحاسبات

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس الأعلى للصحافة

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وزارة القوى العاملة

وزارة الإسكان والمرافق

وزارة التضامن الاجتماعي

مديريات الطرق والنقل

الخميس 23 يناير 2025: صرف المرتبات للعاملين في الوزارات التالية

وزارة التعليم العالي

وزارة التنمية المحلية

وزارة العدل

وزارة الكهرباء

وزارة التخطيط

وزارة الاستثمار

وزارة التعاون الدولي

وزارة التربية والتعليم

وزارة الزراعة

وزارة الخارجية

وزارة الشباب والرياضة

وزارة المالية

المحكمة الدستورية العليا

الأزهر الشريف

دار الإفتاء المصرية

هيئة النيابة الإدارية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

هيئة قضايا الدولة

مجلس الوزراء

النيابة العامة

اللجنة العليا للانتخابات

قيمة مرتبات العاملين في الدولة لشهر يناير 2025:

1-موظفو الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

2-موظفو الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

3-موظفو درجة المدير العام: 9.200 جنيه.

4-موظفو الدرجة الأولى: 8.200 جنيه.

5-موظفو الدرجة الثانية: 8.000 جنيه.

6-موظفو الدرجة الثالثة: 7.500 جنيه.

7-موظفو الدرجة الرابعة: 7.000 جنيه.

8-موظفو الدرجة الخامسة: 6.500 جنيه.

9-موظفو الدرجة السادسة: 6.000 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025

ماكينات الصراف الآلي «ATM»: يمكن صرف المعاشات من أي ماكينة صراف تابعة للبنك.

فروع البنوك: يتم صرف المعاشات من فروع البنوك الحكومية والخاصة.

مكاتب البريد المصري:توفر مكاتب البريد خدمات صرف المعاشات للمواطنين.