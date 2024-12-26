الرياضة - 12:06 - رياح مثيرة للأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:06 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات بشمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وبالنسبة للظواهر الجوية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

الرياح

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1، 5 متر إلى مترين، والرياح جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1، 5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الادارية 19 09

6 أكتوبر 18 08

بنها 18 10

دمنهور 17 09

وادى النطرون 19 08

كفر الشيخ 17 09

المنصورة 18 10

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 17 10

طنطا 17 09

دمياط 20 12

بورسعيد 21 12

الاسماعيلية 19 09

السويس 20 09

العريش 21 07

رفح 20 06

رأس سدر 20 10

نخل 20 02

كاترين 13 01

الطور 21 09

طابا 20 06

شرم الشيخ 23 15

الاسكندرية 18 10

العلمين 17 09

مطروح 17 08

السلوم 16 08

سيوة 16 06

رأس غارب 23 12

الغردقة 26 12

سفاجا 24 12

مرسى علم 24 13

شلاتين 25 16

حلايب 22 17

أبو رماد 23 16

رأس حدربة 22 17

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 19 05

أسيوط 18 03

سوهاج 20 05

قنا 21 06

الأقصر 22 06

أسوان 23 09

الوادى الجديد 21 05

أبوسمبل 22 08

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس ٢٦ ديسمبر إلى الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 31 21

المدينة 26 14

الرياض 24 14

المنامة 22 17

أبوظبى 25 17

الدوحة 24 16

الكويت 23 14

دمشق 14 01

بيروت 18 12

عمان 13 04

القدس 14 04

غزة 19 11

بغداد 21 13

مسقط 25 21

صنعاء 25 06

الخرطوم 31 18

طرابلس 15 12

تونس 13 09

الجزائر 15 07

الرباط 19 06