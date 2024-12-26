مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة - أخبار كلمتك

مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة - أخبار كلمتك

السيسي يتابع جهود دفع عجلة التنمية في محور قناة السويس - أخبار كلمتك

السيسي يتابع جهود دفع عجلة التنمية في محور قناة السويس - أخبار كلمتك

تعرف على كشف حساب إيرادات قناة السويس خلال 2024 - أخبار كلمتك

تعرف على كشف حساب إيرادات قناة السويس خلال 2024 - أخبار كلمتك

الأوقاف تكشف حقيقة وفاة إمام مسجد بالشيخ زايد بعد مشادة مع المصلين - أخبار كلمتك

الأوقاف تكشف حقيقة وفاة إمام مسجد بالشيخ زايد بعد مشادة مع المصلين - أخبار كلمتك

عرض فيلم "ما وراء الحشاشين" على شاشة الوثائقية الليلة - أخبار كلمتك

عرض فيلم "ما وراء الحشاشين" على شاشة الوثائقية الليلة - أخبار كلمتك

كاظمة الكويتي يعلن ضم لاعب الزمالك السابق - أخبار كلمتك

كاظمة الكويتي يعلن ضم لاعب الزمالك السابق - أخبار كلمتك

فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلي - أخبار كلمتك

فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلي - أخبار كلمتك

الدوري المصري، أسامة فيصل وياو أنور يقودان هجوم البنك الأهلي أمام سيراميكا - أخبار كلمتك

الدوري المصري، أسامة فيصل وياو أنور يقودان هجوم البنك الأهلي أمام سيراميكا - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ضربة عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ضربة عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن بدء الضربة العسكرية الحاسمة وتؤكد اخراج مطار صنعاء عن الخدمة وتتوعد الحوثيين - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن بدء الضربة العسكرية الحاسمة وتؤكد اخراج مطار صنعاء عن الخدمة وتتوعد الحوثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

التضامن الاجتماعي تنظم معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية ببنك القاهرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التضامن الاجتماعي تنظم معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية ببنك القاهرة - أخبار كلمتك

التضامن الاجتماعي تنظم معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية ببنك القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:42 مساءً - نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية ببنك القاهرة، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين الجانبين، حيث شهد المعرض إقبالًا واسعًا على معروضات 15 عارضًا وعارضة المشاركين في فعالياته.

وأكد رامى عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، أن المعرض يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة للتوسع فى التسويق ودعم المنتج المصري اليدوي وتشجيع الحرف التراثية المتميزة وتزامنا مع الاحتفالات بالأعياد.

وأشار مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن المعرض وجد إقبالاً واسعاً وإشادة بالمعروضات المتميزة، خاصة الكليم وأعمال الديكور من الأخشاب المكرميات والمفروشات القطنية المطرزة والاكسسوارات ذات التصميمات المستوحاة من البيئة المصرية، كذلك منتجات الجلود والمنتجات الغذائية من عسل النحل والمخبوزات، كذلك أشغال الكروشيه اليدوية التى تتميز بجمال التصميمات ومنتجات اخميم، حيث الجودة والخامات المتميزة والتصميمات المستوحاة من الثراث المصري الأصيل، وبأسعار منافسة.

اقرأ أيضاً
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية جمعية قرية الأمل بالإسكندرية

نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في الاحتفال باليوم الدولي للتضامن الإنساني

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

عروض وهمية تقدمها شركات الطيران لجذب المسافرين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق