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حملة ضخمة في الجيزة تضبط آلاف المخالفات الغذائية والتجارية - أخبار كلمتك

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حملة ضخمة في الجيزة تضبط آلاف المخالفات الغذائية والتجارية - أخبار كلمتك

حملة ضخمة في الجيزة تضبط آلاف المخالفات الغذائية والتجارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مراقبة الأسواق وضبط مخلفات التلاعب بالأسعار والإحتكار وتداول منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وفي هذا الشأن إطلع محافظ الجيزة على تقرير إدارة مباحث التموين والذى تضمن تنفيذ الإدارة لعدد من الحملات على المصانع والمخابز والمحلات العامة بنطاق المحافظة.
 

مئات الأطنان من السلع غير الصالحة في حملات مكثفة بالجيزة
 

أسفرت الحملات عن ضبط ٢٥٦٣ قضية، تضمنت ( تجميع وإستيلاء على دقيق بلدى مدعم ونخالة، إستيلاء على بطاقات تموينية، عدم حمل شهادات صحية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة مخبز بدون ترخيص، إستيلاء عل  سلع تموينية، إستيلاء على مواد بترولية، إدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم إلتزام بالأسعار).
 

كما بلغت المضبوطات ٢٠٥ طن و٣٣٠١٠٠٠ وحدة سلعية و٧٣٥٠٠ لتر مواد سائلة والتى شملت ( سجائر، معسل، لحوم ومصنعات لحوم، دواجن ومصنعات دواجن، مواد تموينية، دقيق، خمور، مياه معدنية، مستحضرات تجميل، مواد عطارة، أعلاف، مواد بقالة، خضروات، مساحيق غسيل وعطور).
 

وتم على الفور مصادرة المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.
 

النجار يشدد الرقابة على الأسواق ويحذر من التلاعب بالأسعار
 

ووجه محافظ الجيزة مسؤلى الأجهزة المعنية بالمحافظة بإستمرار الحملات وتكثيف جهود الرقابة والضبط للحد من المخالفات ومنع أى مظاهر للغش أو التلاعب بالأسعار لضمان أمن وسلامة المواطنين وإستقرار الأسواق.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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