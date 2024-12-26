وزير الخارجية يتوجه إلى تشاد لتعزيز العلاقات ودفع أوجه التعاون بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 08:36 صباحاً - يتوجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة إلى العاصمة التشادية نجامينا، اليوم الخميس، في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين.

ويصطحب الوزير خلال الزيارة مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الوزير عبد العاطي لقاءات مع كبار المسئولين التشاديين، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ودفع أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما يلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة بعدد من مسئولي المنظمات الإقليمية، وكذلك أعضاء الجالية المصرية.