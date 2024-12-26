الرياضة - 04:06 - لهروبه من تنفيذ أحكام.. القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - لهروبه من تنفيذ أحكام.. القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - انخفاض سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - انخفاض سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - سعر الذهب والدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - سعر الذهب والدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الحذاء الذهبي».. watch it تكشف كواليس الحلقة 7 من «ساعته وتاريخه» (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الحذاء الذهبي».. watch it تكشف كواليس الحلقة 7 من «ساعته وتاريخه» (صورة) - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور - أخبار كلمتك

عطل يضرب خدمات إنستا باي - أخبار كلمتك

عطل يضرب خدمات إنستا باي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض فرص الاستثمار السياحي بمنطقة وسط البلد - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض فرص الاستثمار السياحي بمنطقة وسط البلد - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات وتوافر السلع - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات وتوافر السلع - أخبار كلمتك

مركز التعليم والتأهيل بالأكاديمية الطبية العسكرية يحصل على شهادة الاعتماد البرامجي - أخبار كلمتك

مركز التعليم والتأهيل بالأكاديمية الطبية العسكرية يحصل على شهادة الاعتماد البرامجي - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية بقناة السويس - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية بقناة السويس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الخارجية يتوجه إلى تشاد لتعزيز العلاقات ودفع أوجه التعاون بين البلدين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية يتوجه إلى تشاد لتعزيز العلاقات ودفع أوجه التعاون بين البلدين - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتوجه إلى تشاد لتعزيز العلاقات ودفع أوجه التعاون بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 08:36 صباحاً - يتوجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة إلى العاصمة التشادية نجامينا، اليوم الخميس، في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين.

ويصطحب الوزير خلال الزيارة مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الوزير عبد العاطي لقاءات مع كبار المسئولين التشاديين، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ودفع أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما يلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة بعدد من مسئولي المنظمات الإقليمية، وكذلك أعضاء الجالية المصرية.

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية يشيد بالعلاقات التي تربط بين مصر وتونس

الخارجية التركية تعزي في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الأذرية غربي كازاخستان

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مدبولي: لا أستطيع خفض سعر الفائدة ومحافظ البنك المركزي أخبرني بمشكلة خاصة بالسياحة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق