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بمناسبة هذا الحدث العالمي، تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة غدا - أخبار كلمتك

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بمناسبة هذا الحدث العالمي، تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة غدا - أخبار كلمتك

بمناسبة هذا الحدث العالمي، تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - تُعدل الشركة المشغلة  للقطار الكهربائي مواعيد التشغيل، غدًا الجمعة 27 ديسمبر 2024، لمدة يوم واحد، فقط بمناسبة الماراثون الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في  العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنظم  وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع اللجنة العليا لماراثون زايد ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة العاصمة النسخة التاسعة من "ماراثون زايد"، والذي من المقرر انطلاقه في تمام الساعة الثامنة صباحًا، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحمل الماراثون هذا العام جوائز بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى إجراء سحب على 200 رحلة عمرة، مما يجعله حدثًا رياضيًا وإنسانيًا مميزًا.

ودعت الوزارة جميع محبي الرياضة من مختلف الأعمار للمشاركة في الماراثون، الذي يعد جسرًا لتعزيز العلاقات الرياضية بين مصر والإمارات، إضافة إلى دوره في نشر الوعي الصحي والتشجيع على النشاط البدني.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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