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وزيرا الزراعة في مصر والأردن يتفقان على تلبية احتياجات البلدين من السلع والمنتجات الغذائية - أخبار كلمتك

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وزيرا الزراعة في مصر والأردن يتفقان على تلبية احتياجات البلدين من السلع والمنتجات الغذائية - أخبار كلمتك

وزيرا الزراعة في مصر والأردن يتفقان على تلبية احتياجات البلدين من السلع والمنتجات الغذائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:21 صباحاً - شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني، ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة، بحضور أعضاء اللجنة من الجانبين.

وتقدم علاء فاروق، بالشكر إلى نظيره الأردني، والوفد المرافق له، قائلا: إن أعمال هذه الدورة اتسمت بأقصى درجات التفاهم والتعاون والحرص من الجانبين على دفع عجلة التعاون إلى المستوى الذي يرتقي لطموحات الشعبين في مصر والأردن.

وأضاف: فاعليات أعمال اللجنة شهدت عدد من الزيارات الميدانية الهامة، بدأت بمصنع النوبارية للسكر وكذلك محطة تصدير وتعبئة الموالح، بالإضافة إلى الزيارة الهامة إلى مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة، إلى جانب قيام معالي الوزير الأردني بزيارة إحدى مزارع الخيول العربية الأصيلة بمحافظة الشرقية.

وأكد «فاروق» أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والآليات التنفيذية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه، واستعداد مصر لاستقبال اللجان الفنية من الأشقاء في الأردن وكذلك إرسال الخبراء والمتخصصين المصريين إلى الأردن لإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وتعزيز الامن الغذائي بين البلدين الشقيقين تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني.

كما توجه المهندس خالد الحنفيات بالشكر لنظيره المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته إلى أرض الكنانة، مؤكدا على عزم بلاده زيادة التعاون مع مصر بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإسراع في تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة، ومؤكدا على تلبية احتياجات المواطنين من البلدين بالسلع من خلال زيادة حجم التبادل التجاري المصري الأردني.

وأكد الحنيفات أيضا على أنهم سوف ينتقوا من مرحلة الأقوال إلى الأفعال حيث لا نمتلك رفاهية الوقت في ظل التحديات العالمية التي أثرت سلاسل الإمداد والتوريد للغذاء، مشيرا إلى عمق العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.

وكانت أعمال اللجنة الفنية الزراعية المصرية الاردنية المشتركة شهدت تفهما وتقاربا في وجهات النظر بين الوفدين الشقيقين، وعكست رغبة صادقة فى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين وقامت بمناقشة عدد من الموضوعات الفنية حول تبادل السلع الزراعية وتصدير الخيول والأسماك إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد استيفاء المنظومة الحجرية الخاصة بالخيول وكذلك المنشآت المعتمدة لتصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي.

كما ناقشت اللجنة تسهيل تسجيل المبيدات الزراعية الاردنية وفقا للمعايير المتبعة وكذلك تشجيع الاستثمارات الأردنية في مجال إنتاج وصناعة المبيدات في مصر، كما تم الاتفاق على التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث رحب الجانب المصري بتلبية رغبة الجانب الأردنى بالتدريب فى مجال الاستزراع والتفريخ السمكي.

وفي نهاية الاجتماع وقع الوزيران محضر اجتماع أعمال ومباحثات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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