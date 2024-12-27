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قرار عاجل من السكك الحديدية بسبب حالة الطقس - أخبار كلمتك

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قرار عاجل من السكك الحديدية بسبب حالة الطقس - أخبار كلمتك

قرار عاجل من السكك الحديدية بسبب حالة الطقس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً -  أعلنت السكك الحديدية حالة الطوارئ بسبب حالة الطقس اليوم الجمعة 27 ديسمبر، وخلال الأيام القادمة لحين تحسن حالة الطقس، وذلك لتأمين حركة سير القطارات. 

على صعيد آخر حذرت الهيئة القومية للسكك الحديدية، من خطورة اقتحام المزلقانات، وخاصة مع دخول فصل الشتاء وانعدام الرؤية، الأمر الذي يهدد سلامة التشغيل وسلامة المواطنين. 

وارتفعت تأخيرات  القطارات، صباح اليوم، وبلغ متوسط مستوى التأخيرات 60 دقيقة، وذلك بسبب اضطراب حالة الطقس مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم بـ 95 دقيقة.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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