"إدارة سلبية صلاحيتكم منتهية"، هتافات نارية لـ جمهور الأهلي في مباراة بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

"إدارة سلبية صلاحيتكم منتهية"، هتافات نارية لـ جمهور الأهلي في مباراة بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

خليجي 26، العراق يفتتح مشواره بالفوز على اليمن بهدف - أخبار كلمتك

خليجي 26، العراق يفتتح مشواره بالفوز على اليمن بهدف - أخبار كلمتك

محيوس يسجل الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

محيوس يسجل الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

كرة اليد، طاقم تحكيم مصري في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

كرة اليد، طاقم تحكيم مصري في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد بعد 15 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد بعد 15 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يبحث عن هدف التعادل أمام شباب بلوزداد بعد مرور 30 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يبحث عن هدف التعادل أمام شباب بلوزداد بعد مرور 30 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

مدير الجامع الأزهر يتفقد سير الدراسة برواق العلوم الشرعية بالإسكندرية - أخبار كلمتك

مدير الجامع الأزهر يتفقد سير الدراسة برواق العلوم الشرعية بالإسكندرية - أخبار كلمتك

رسالة قرينة الرئيس السيسي للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري (صور) - أخبار كلمتك

رسالة قرينة الرئيس السيسي للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري (صور) - أخبار كلمتك

محلل سياسي يكشف حقيقة وجود مقاتلي كوريا الشمالية على الجبهة الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

محلل سياسي يكشف حقيقة وجود مقاتلي كوريا الشمالية على الجبهة الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

اخر تطورات الضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

اخر تطورات الضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

حملات توعية بين الزراعة والصحة بمخاطر حبة الغلة والإسعافات اللازمة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حملات توعية بين الزراعة والصحة بمخاطر حبة الغلة والإسعافات اللازمة - أخبار كلمتك

حملات توعية بين الزراعة والصحة بمخاطر حبة الغلة والإسعافات اللازمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 05:20 مساءً - افتتح الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، ورشة عمل للحد من استخدام وتداول والاسعاف حول حبة الغلة كأحد الأدوار التوعوية التي تتبناها لجنة مبيدات الآفات بالتعاون مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات في حضور ممثلي الصحة والأوقاف حيث شارك في الورشة محاضرين من معهد بحوث وقاية النباتات ومركز السموم والصحة

 وأكد رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات على ان صحة المواطن المصرى أولوية قصوى  للقيادة السياسيه ووزارة الزراعة، ورفع الوعي العام بين فئات المجتمع لتجنب مخاطر التعرض للمبيدات وتناول حبه الغلة لانهاء الحياة كأحد الامراض النفسيه والاجتماعية هام جدا، مع ضرورة مشاركة المؤسسات والمجتمع المدني في  الحد من هذه الظواهر مسئولية جمعية.


وأضاف "رزق" ان وزارة الزراعة لا تألو جهدا في تقديم اى دور من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي وصحة الإنسان.
وعلى هامش ورشة العمل ناقش رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات سبل التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الصحة ممثلة في ادراة التثقيف الصحي بالمديرية في حضور د تامر الطنبولي نائب وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور راجح عبد الرازق مدير إدارة الثقافة الصحية بالدقهلية، والمهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية وفي حضور مسئولي الزراعة والصحة ومنطقة شرق الدلتا التابعة للإدارة المركزية في مجال الآفات المشتركة (القوارض - الطيور) وهي من الافات المؤثرة على الزراعات والامن الغذائي والصحة العامة كونها ناقلة للعديد من الامراض بين الزراعة والصحة وكلا فيما يخصه وكذلك في مجال الاستخدام الامن للمبيدات وقرص الغلة بين لجنة مبيدات الافات الزراعية والإدارة المركزية لمكافحة الافات ووزارة الصحة وذلك بالتدريب المشترك وإقامة الندوات والدورات تمهيدا لعقد بروتوكول للعرض على الوزارتين لتعميمه على مستوى الجمهورية.

كما قام رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالمرور المفاجئ علي بعض محال المبيدات بعدها قام بالمرور علي بعض حقول زراعات القمح والفول ومراجعة البرنامج القومي لمتابعة مكافحة ذباب الفاكهة في الموالح بضواحي المنصورة  واجا والسنبلاوين  بحضور مسئول المكافحة ومدير عام المكافحة بالمديرية حيث أكد على دور مهندس المكافحة بمتابعة زراعات القمح خصوصا في الفتره الأولى وأهمية التوجيه بمكافحة الحشائش وفحص الزراعات ورصد اى إصابة حشرية مع التأكيد على المرور الدورى على محاصيل الفول البلدي والبنجر والبطاطس وتوجيه المزارعين بالاحتياجات الخاصة بالزراعات المختلفة ومتابعة برنامج رصد ذباب الفاكهة والتأكيد على أهمية الرش الجزئي حال تواجد إصابة حيث أن الموالح من المحاصيل التصديرية الهامة وكذلك على أهمية المرور على محال المبيدات وضبط اى كميات مغشوشة وذلك بالتنسيق مع المعمل المركزي للمبيدات ومفتشي الرقابة علي المبيدات وشرطة المسطحات المائية ولجنة مبيدات الافات الزراعية.
وفي نهاية الجولة اثني رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات على اداء مديرية الزراعة بالدقهلية ومهندسي المكافحة بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

المرأة المصرية في 2024.. إنجازات متواصلة بدعم القيادة السياسية ورؤية وطنية للتقدم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق