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أبو عبيدة: مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين في غزة خلال 72 ساعة - أخبار كلمتك

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أبو عبيدة: مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين في غزة خلال 72 ساعة - أخبار كلمتك

أبو عبيدة: مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين في غزة خلال 72 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:41 مساءً - أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان اليوم الاثنين،  عن مقتل 10 جنود وإصابة العشرات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي  خلال الـ72 ساعة الأخيرة في شمال قطاع غزة.

 مقتل أكثر من 10 جنود إسرائيليين في غزة خلال 72 ساعة

 

وقال أبو عبيدة  إنه "بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات".

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وأضاف  أن "الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الخائب هي أكثر بكثير مما يعلنه، وسيندحر العدو عن شمال القطاع خائبا يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة، وإن الإنجاز الوحيد الذي حققه هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء".

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ضحيتهما 117 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب مجزرتين بغزة

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي عن ارتفاع عدد قتلاه في غزة إلى 403 منذ بدء الهجوم العسكري على غزة  في أكتوبر 2023.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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