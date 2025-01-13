موعد مباراة منتخب مصر للناشئات أمام الكاميرون بتصفيات المونديال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:46 مساءً - يستعد منتخب مصر للناشئات، لمواجهة الكاميرون في مباراة الإياب بتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم التي تستضيفها المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر للسيدات أمام الكاميرون

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب لمنتخب مصر أمام الكاميرون يوم 18 يناير الجاري في ياوندي.

وفاز منتخب الكاميرون للكرة النسائية تحت 17 عاما على منتخب مصر بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت أمس باستاد الدفاع الجوى ضمن لقاء الذهاب بتصفيات كأس العالم القادمة.

واختار المدير الفني للمنتخب 24 لاعبة للمباراة المرتقبة، وتضم القائمة كلا من:فى حراسة المرمى كنزى محمد جمال، كابر سعيد ومليكة الخولي واللاعبات ريهام على سليمان، فاطمة الزهراء محمد، خديجه فتحي، كارما عوده، حنين زكى، كاميلا أبو سيف، فريدة شاهين، حبيبة عبده، هنا مدحت، حنين جمال، سارة منير، ليلي عثمان، جودى الحلبي، فاطمة مصطفى، كنزى مجدى، فريدة ثروت، هنا عثمان، حفيدة يونس، ليلى الدبيكي، مريم خميس ولوچين مدحت ريان.

ويضم الجهاز الفني كلا من: مصطفى منير المدير الفني ونشوى شرابي المدرب العام، باسم خيرت مدرب حراس المرمى، أيمن حافظ مديرا إداريًا، ديمة محمد إدارى، عاطف عطية محلل الأداء، محمد أكمل طبيبا، رنيم القاضي للعلاج الطبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل وحسنى نصر مسؤول المهمات.

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