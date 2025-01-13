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اليافعي: الحراك الجنوبي لم يكن مجرد حركة سياسية، بل كان منقذًا لهؤلاء - أخبار كلمتك

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اليافعي: الحراك الجنوبي لم يكن مجرد حركة سياسية، بل كان منقذًا لهؤلاء - أخبار كلمتك

اليافعي: الحراك الجنوبي لم يكن مجرد حركة سياسية، بل كان منقذًا لهؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:43 مساءً - كلمتك/ خاص

قال الإعلامي ياسر اليافعي: ‏حقق الجنوب منذ انطلاق الحراك الجنوبي العديد من المكاسب المهمة، التي ساهمت في تعزيز مكانته السياسية والعسكرية. أبرز هذه المكاسب تكوين القوات المسلحة الجنوبية، التي أصبحت اليوم رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية والعسكرية. إلى جانب ذلك، جاء تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي كخطوة محورية بعد سنوات من تشرذم فصائل الحراك واختراقها، مما أسهم في توحيد الجهود الجنوبية تحت مظلة واحدة.

واضاف: كما أن التصالح والتسامح الجنوبي-الجنوبي كان من أبرز الإنجازات، حيث تصدت الإرادة الجنوبية الصلبة لكل المحاولات التي سعت لإفشاله من قبل قوى عديدة، لتحطم تلك المحاولات أمام عزيمة الجنوبيين ووحدتهم.

واختتم: الأهم من ذلك كله أن الحراك الجنوبي لم يكن مجرد حركة سياسية، بل كان منقذًا لأجيال كاملة. لقد أسهم في إعادة تشكيل الوعي الجنوبي، خاصة لدى الأجيال الناشئة، الذين يمثلون اليوم عماد القوات الجنوبية ومستقبلها الواعد.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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