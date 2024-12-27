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دوري الكرة النسائية، الأهلي يسعى لمواصلة الصدارة أمام الطيران ومهمة صعبة للزمالك - أخبار كلمتك

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دوري الكرة النسائية، الأهلي يسعى لمواصلة الصدارة أمام الطيران ومهمة صعبة للزمالك - أخبار كلمتك

دوري الكرة النسائية، الأهلي يسعى لمواصلة الصدارة أمام الطيران ومهمة صعبة للزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - يلتقي فريق سيدات النادي الأهلي، اليوم الجمعة، أمام الطيران ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من دورى الكرة النسائية.

موعد مباراة الأهلي والطيران 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والطيران في الثانية والنصف من عصر اليوم الجمعة.

كما تستكمل الجولة  بـ6 مواجهات قوية ابرزها الزمالك مع إنبى، زد مع بالم هيلز، المصرى مع بيراميدز، المقاولون العرب مع البنك الأهلى، المعادى واليخت مع الاتحاد السكندرى.

ويسعى فريق سيدات  الأهلى لمواصلة الانتصارات والحفاظ على الصدارة التي يحتلها برصيد 33 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن.

وفاز الاهلي في  11 لقاء وتعرض لهزيمة واحدة   أمام مسار، وسجلت لاعبات المارد الأحمر 57 هدفا واستقبلت شباكهن هدفا.

في المقابل يحتل فريق الطيران  المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 11 مباراة خاضها، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل مباراتين وخسر 5 مواجهات، سجلت لاعباته 13 هدفا واستقبلت شباكهن 34 هدفا.

فيما يستقبل فريق الزمالك  فريق إنبى، في مباراة يسعى خلالها الزمالك لحصد النقاط الثلاثة لمواصلة التقدم في جدول الترتيب الذى يحتل فيه المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، حيث فاز في 8 لقاءت وخسر مباراتين، سجلت لاعباته 40 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

 في المقابل يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و7 هزائم ولم تنجح لاعبات إنبى في تحقيق أي فوز، واكتفت بتسجيل 4 أهداف واستقبلت شباكهن 25 هدفا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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