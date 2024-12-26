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بعد طلب أمريكي منظمة تسحب تقريرا لها عن غزة - أخبار كلمتك

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بعد طلب أمريكي منظمة تسحب تقريرا لها عن غزة - أخبار كلمتك

بعد طلب أمريكي منظمة تسحب تقريرا لها عن غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - ذكرت وكالة أسوشيتد برس، في تقرير لها اليوم الخميس، أن منظمة رائدة تراقب أزمات الغذاء في العالم سحبت تقريرا حذرت فيه من مجاعة وشيكة في شمال غزة.

منظمة تسحب تقريرها عن مجاعة في غزة 

وقالت الوكالة في تقريرها:" إن الولايات المتحدة طالبت المنظمة بسحب التقرير الذي حذرت فيه من مجاعة في شمال غزة"، وجاء التحرك  بعد انتقادات علنية للتقرير من قبل سفير الولايات المتحدة في إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم  أعلنت وزارة الصحة  في غزة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بالقطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و137 مصابا.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

 وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.399 ألف شهيدا و107.940 ألف مصاب.

 

الخسائر البشرية والنزوح لسكان غزة

 وكشفت الأمم المتحدة في تقرير عن التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم 447 من الحرب، التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023.

ويتحدث التقرير على الخسائر البشرية والنزوح لسكان القطاع والانهيار الكامل للتعليم والصحة وللبنية التحتية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يضع سكان القطاع في أزمة إنسانية كبيرة لم يسبق لها مثيل.

 

الخسائر في صفوف الفلسطينيين والنزوح الجماعي

 بلغ عدد الشهداء في صفوف المواطنين أكثر من 45 ألفًا، منذ بداية الحرب بينهم أكثر من 13 ألفًا و319 طفلًا، و7 آلاف و216 امرأة.
إصابة أكثر من 107 آلاف شخص بجروح متفاوتة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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