مشاهير العرب - «ما بيعتذرش».. أحمد جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:21 مساءً - اطلق الفنان أحمد جمال، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «ما بيعتذرش» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، اليوم الخميس، والتي من المتوقع أن يشهد من خلالها نجاحا كبيرا مع بداية عام 2025.

ويتعاون مع أحمد جمال في طرح أغنية «مابيعتذرش»، من كلمات محمد البندارى وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

وتتضمن كلمات أغنية «مابيعتذرش» لـ أحمد جمال الآتي: «مابيعتذارش مابييعترفش بغلطة مرة و قلبه قاسي مبييعتبرش ان العتاب في الحب أصلا شيء أساسي قلقان عليه و خايف لأذيه مع إن عمر القسوة دي ما كانت حصرية و ده كبريائه مضيعه ولا علي قادر يمنعه».

وسكوتي مبقاش ينفعه والحل فين ده كتير افهمه مش قصدي اسيبه ولو الغياب هيعلمه هبعد سنين ده ما يشملش و مايتفهمش ازاي بيتحمل فراقي و ما بتصدمش علشان بالتأكيد حبيت زياده و من غبائي و استنى ايه كرهني فيه من الضعف ليه التزمت بيه وده حبه دائي و ده كبريائه مضيعه.

آخر أعمال أحمد جمال

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال، هى أغنية «حلوة الأجواء»، التي طرحها عبر حسابه على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، منذ شهر وحصدت مليون مشاهدة، عقب طرحها.

وجاءت كلمات الأغنية: حلوة الأجواء ومزاجنا مش متعكر، الدنيا جميلة وسكر رايقين أوي مش بنفكر غير إن إحنا مبسوطين، حلوة الأجواء أجمل ناس متجمعه، مزيكا عالية مسمعة الساعة داخلة على 4 ومش قايمين، حلو أوي الكلام ده، عايزين بقى تاني من ده، أبو زهرة العيشة جامدة وحلوة حلوة أوي الأجواء.