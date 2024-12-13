هيتقلب رأسا على عقب، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 06:10 صباحاً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة طقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 وغدًا السبت الموافق 14 ديسمبر 2024، مؤكدة أن بحدوث اضطرابات وتقلبات جوية شديدة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

تحذير من شبورة كثيفة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "هناك شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يودي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية".

اضطرابات ملاحية

كما حذرت من اضطرابات ملاحية على البحر الأحمر وخليج السويس، مشيرة إلى أن سرعة الرياح تصل إلى 50 إلى 65 كم / في الساعة وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

عودة لسقوط الأمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم وغدًا يشهد عودة للأمطار حيث تكون هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

نشاط للرياح

كما يشهد الطقس نشاط للرياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وأعلن هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يستمر الطقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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