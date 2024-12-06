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الرياض بـ 10 لاعبين يفوز علي العروبة 1-0 بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

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الرياض بـ 10 لاعبين يفوز علي العروبة 1-0 بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

الرياض بـ 10 لاعبين يفوز علي العروبة 1-0 بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:12 مساءً - الدوري السعودي، حقق الرياض فوزا مثيرا خارج ملعبه أمام العروبة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن مواجهات دوري  روشن للمحترفين. 

وأحرز توزي لاعب الرياض هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 80 من أحداث المباراة.

ولعب الرياض بعشر لاعبين أمام العروبة منذ الدقيقة 29 من أحداث الشوط الأول للمباراة.

وكان الجهاز الفني لفريق العروبة  ونظيره الرياض بدأ المباراة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025 بالتشكيل التالي..

 

تشكيل العروبة أمام الرياض

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تشكيل الرياض أمام العروبة 

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وبهذه النتيجة توقف العروبة عند 13 نقطة في  المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري روشن بينما رفع الرياض رصيده إلي 21 نقطة في المركز السادس.

وعلي صعيد متصل يلتقي الاتحاد مع النصر في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر SSC 1.


تشكيل الاتحاد ضد النصر


حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، ماريو ميتاج.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو، نجولو كانتي.


خط الوسط الهجومي: ستيفن بيرجوين، حسام عوار، عبد الرحمن العبود.


الهجوم: كريم بنزيما.

تشكيل النصر ضد الاتحاد


حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، محمد آل فتيل، نواف بوشل.

خط الوسط الدفاعي: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.


خط الوسط الهجومي: أندرسون تاليسكا، أوتافيو، ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.


ترتيب الاتحاد والنصر في الدوري السعودي


ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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